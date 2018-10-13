Известного рокера приговорили к 10 годам тюрьмы [ Редактировать ]
Бас-гитариста и одного из основателей популярной рок-группы 3 Doors Down Тодда Харрелла приговорили к 10 годам тюремного заключения, передает Fox News.
Музыкант получил максимальное наказание по статье за хранение огнестрельного оружия. Полиция задержала рок-звезду в июне этого года, после того как его жена обратилась к стражам порядка. Она сообщила, что во время ссоры супруг применил к ней физическое насилие. Во время обыска правоохранители нашли у Харрелла оружие и наркотики.
Фото: "Обозреватель"
Ранее музыкант уже отбывал наказание в тюрьме с 2013 по 2015 годы за то, что насмерть сбил человека, находясь за рублем автомобиля в нетрезвом состоянии.
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