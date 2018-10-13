Бас-гитариста и одного из основателей популярной рок-группы 3 Doors Down Тодда Харрелла приговорили к 10 годам тюремного заключения, передает Fox News.

Музыкант получил максимальное наказание по статье за хранение огнестрельного оружия. Полиция задержала рок-звезду в июне этого года, после того как его жена обратилась к стражам порядка. Она сообщила, что во время ссоры супруг применил к ней физическое насилие. Во время обыска правоохранители нашли у Харрелла оружие и наркотики.

Фото: "Обозреватель"

Ранее музыкант уже отбывал наказание в тюрьме с 2013 по 2015 годы за то, что насмерть сбил человека, находясь за рублем автомобиля в нетрезвом состоянии.

На днях фанат избил лидера рок-группы "Ленинград".