Известный миллиардер и изобретатель Илон Маск решил выпускать текилу под брендом Tesla - компании, которая специализируется на производстве электромобилей. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.

Текила Маска будет называться Teslaquila.

Фото: Twitter

Перед этим американское издание CNBC написало о том, что Tesla подала заявку на регистрацию "спиртного напитка из растения агава". В качестве подтверждения этой информации Маск и опубликовал этикету "теслакилы".

Ранее Илон Маск признался в употреблении наркотиков.