Илон Маск запускает производство алкоголя [ Редактировать ]
Известный миллиардер и изобретатель Илон Маск решил выпускать текилу под брендом Tesla - компании, которая специализируется на производстве электромобилей. Об этом предприниматель сообщил на своей странице в Twitter.
Текила Маска будет называться Teslaquila.
Фото: Twitter
Перед этим американское издание CNBC написало о том, что Tesla подала заявку на регистрацию "спиртного напитка из растения агава". В качестве подтверждения этой информации Маск и опубликовал этикету "теслакилы".
Ранее Илон Маск признался в употреблении наркотиков.
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