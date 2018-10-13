В Гималаях при сходе лавины погибли девять альпинистов. Организаторы экспедиции сообщили, что лавина накрыла лагерь, который был расположен на горе Гурджа Химал в западном Непале на высоте более семи тысяч метров, пишет The Himalayan Times.

Погибшие были гражданами Южной Кореи и Непала.Тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды. К месту происшествия отправили спасательный вертолет.

Ранее на популярном горнолыжном курорте сошла лавина.