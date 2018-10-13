В Гималаях сошла лавина, есть погибшие [ Редактировать ]
В Гималаях при сходе лавины погибли девять альпинистов. Организаторы экспедиции сообщили, что лавина накрыла лагерь, который был расположен на горе Гурджа Химал в западном Непале на высоте более семи тысяч метров, пишет The Himalayan Times.
Погибшие были гражданами Южной Кореи и Непала.Тела альпинистов были найдены внутри и около палаток. Альпинисты находились в лагере, ожидая хорошей погоды. К месту происшествия отправили спасательный вертолет.
Ранее на популярном горнолыжном курорте сошла лавина.
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