Отопительный сезон: власти назвали дату [ Редактировать ]
С 15 октября в Киеве начнут развертывание системы централизованного отопления, сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время пресс-брифинга на ТЭЦ-6.
"Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание со следующей недели, мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияла на состояние сетей", - указывается в сообщении, опубликованном на сайте КГГА.
Он напомнил, что в столице большая протяженность тепловых сетей - более 2,9 тысяч километров.
Ранее в КГГА заявили, что подключение жилых домов к отоплению будет зависеть от температуры воздуха на улице.
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