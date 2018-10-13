В Черновцах на проспекте Независимости девушка за рулем попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram, сообщает "Новое Время".

Видео было опубликовано в сети. Девушка начинает вести прямую трансляцию в Instagram и призывает другую девушку позировать на камеру. Через несколько секунд слышен мощный звук удара в другой автомобиль.

После аварии девушка сразу пытается найти телефон. По предварительным данным, в результате ДТП никто не погиб.

На днях в смертельном ДТП погибли 50 человек.