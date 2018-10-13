В Черном море затонул теплоход [ Редактировать ]
В Черном море затонул теплоход с металлоломом, который шел под флагом Панамы. На его борту находились восемь моряков, все спасены, сообщает "Корреспондент".
Сигнал бедствия от судна поступил в 06:45 от дежурного морского спасательного центра Севастополя. Теплоход начал терпеть бедствие в 50 милях (92 км) от берега. Экипаж успел эвакуироваться на спасательном плоту. Вскоре к месту подоспел танкер Минерва, который принял на борт моряков.
Сейчас танкер со спасенными моряками следует в порт Новороссийска (Россия). При этом отмечается, что все спасенные чувствуют себя нормально. По данным ведомства, среди членов экипажа двое граждан Турции и шесть - Азербайджана.
На днях в Черном море нашли неизвестные затонувшие суда и самолет.
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