ПриватБанк останавливает работу: когда и почему [ Редактировать ]
В ночь на воскресенье, 14 октября, ПриватБанк прекратить работу на 8 часов. Система будет остановлена на время обновления банковских программ и технологий, сообщили в пресс-службе.
"ПриватБанк в ночь с субботы на воскресенье проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка. Обратите внимание, что в это время будет небольшая технологическая пауза в работе всех систем ПриватБанка", - говорится в сообщении.
Это означает, что клиенты банка не смогут в этот период осуществить любые операции с платежными карточками. В Привате отметили, что после проведенной модернизации обслуживание в банке станет еще более комфортным.
Вынужденный перерыв в его работе с полуночи до 4 утра. При этом, дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8:00 утра воскресенья 14 октября. В банке советуют своим клиентам позаботиться о наличных деньгах заранее.
На днях в работе сервиса произошли сбои.
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