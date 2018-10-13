В ночь на воскресенье, 14 октября, ПриватБанк прекратить работу на 8 часов. Система будет остановлена на время обновления банковских программ и технологий, сообщили в пресс-службе.

"ПриватБанк в ночь с субботы на воскресенье проведет масштабное обновление архитектуры процессинга банка. Обратите внимание, что в это время будет небольшая технологическая пауза в работе всех систем ПриватБанка", - говорится в сообщении.

Это означает, что клиенты банка не смогут в этот период осуществить любые операции с платежными карточками. В Привате отметили, что после проведенной модернизации обслуживание в банке станет еще более комфортным.



Вынужденный перерыв в его работе с полуночи до 4 утра. При этом, дальнейшая стабилизация работы может продлиться до 8:00 утра воскресенья 14 октября. В банке советуют своим клиентам позаботиться о наличных деньгах заранее.

На днях в работе сервиса произошли сбои.