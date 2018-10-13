Правительство Израиля прекратило поставки топлива в Газу [ Редактировать ]
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился прекратить поставки топлива в Газу на фоне новой волны беспорядков на границе региона, сообщает Jerusalem Post.
"Израиль не будет мириться с ситуацией, при которой с одной стороны поставки топлива в Газу продолжаются, а с другой - применяется насилие в отношении солдат армии обороны Израиля", - заявил глава ведомства.
Либерман отметил, что террористическая группировка ХАМАС приветствует проведение терактов и призывает палестинцев в Иудее и Самарии нападать на солдат ЦАХАЛа.
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