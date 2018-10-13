13 октября Киеве произошло жуткое ДТП в результате которого погибли два человека. На проспекте Шухевича автомобиль Seat Leon на высокой скорости врезался в фонарный столб, сообщает ДТП.kiev.ua.

Смертельная авария произошла возле торгового центра SkyMall. В салоне машины было пять человек. Погибли две девушки. Три человека пострадали. Все они в тяжелом состоянии, причем мужчина без ног госпитализирован в реанимацию.

ДТП.kiev.ua.

"На место происшествия прибывают дополнительные бригады скорой, также выехали спасатели ГСЧС", - говорится в сообщении.

Ранее в смертельном ДТП погибли 50 человек.