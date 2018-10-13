Во Флориде (США) енот растерзал игуану на глазах у одного из жителей городка Бока-Ратон. Мужчина снял на камеру схватку между двумя животными, которое позже было опубликовано в сети, сообщает New York Post.

В какой-то момент енот догнал свою жертву, откусил ей хвост, а затем принялся усердно грызть. В это время оторванный хвост продолжал дергаться самостоятельно в нескольких метрах от самой игуаны.

В итоге енот выиграл схватку и утащил свою жертву за припаркованные автомобили. Игуана в этот момент уже была не в силах сопротивляться. Видеоролик не на шутку напугал пользователей сети, которые были в шоке от действий енота.