Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано снова объявил о завершении карьеры. Футболист сделал заявление несколько дней спустя после того, как возобновил карьеру в клубе "Виртус Энтелла" из Серии С. Форвард приступил к тренировкам с командой 7 октября, пишет "Сегодня".

"Дорогие друзья! Настал день, когда ты принимаешь решение, что теперь все точно подошло к концу. Благодарю "Виртус Энтелла" и президента клуба за предоставленную возможность. Желаю клубу всего наилучшего", - говорится в заявление 36-летнего экс-нападающего.

Кассано отметил, что психологически больше не может регулярно тренироваться. По его словам, для игры в футбол необходимы страсть, талант и главное - решительность. При этом он подчеркнул, что в настоящее время у него совсем другие приоритеты.

Бывший игрок национальной сборной известен по выступлениям за "Бари", "Рому", "Реал", "Сампдорию" и "Милан".

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