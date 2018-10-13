В Україні знімають фільм про Іловайську трагедію. В основі сценарію - реальні розповіді бійців добровольчих батальйонів та ЗСУ.

Робота над стрічкою почалася у серпні цього року. Головна мета творчої команди - детально розповісти про спецоперацію в окупованому Іловайську. Ролі у фільмі виконають самі учасники бойових дій.

"Я граю сам себе. Я граю командира штурмової групи батальйону "Донбас". Кожен з хлопців, які там є, грають самих себе. Навіть свої позивні використовують. Це такий унікальний я думаю, безпрецедентний випадок. Тих хлопців, які загинули грають професійні актори. Ну і інших персонажів, там "кадировців", представників т.з."ДНР", ополченців - грають наші чудові професійні актори", - поділився Тарас Костанчук, командир штурмової групи батальйону "Донбас".