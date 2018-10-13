Українські миротворці набувають бойового досвіду в Конго [ Редактировать ]
Знову неспокійно на сході Конго, де служать українські миротворці. Завдання ООН там виконує наш вертолітний загін. І сьогодні військові льотчики вимушені були влаштувати демонстрацію сили у відповідь на дії бойовиків. Усі подробиці - в матеріалі Геннадія Вівденка.
"Першою, другою ланкою управління забезпечити виконання бойових польотів для чергування. Основна мета - виконання місії ООН із стабілізації в Демократичній республіці Конго".
Група українських вертольотів з 18 окремого загону - це вже восьма ротація - мають виконувати бойові завдання за наказом командування місії Організації Об'єднаних Націй. Нарада з командирами підрозділів.
У загоні 250 українських воїнів стабілізують ситуацію на сході центральноафриканської країни. Головне завдання - вертолітна вогнева та транспортна підтримка підрозділів урядових військ та миротворців.
Олег з Луганська вперше за кордоном. Спочатку бойовий досвід на сході України. Тепер тут захищає інтереси держави вже на міжнародному рівні.
"Сначала было непонятно - голова раскалывалась, а потом втянулся. Своего имени не называй - "товарищи" за забором будут обзывать всякими плохими словами. Стрелять нельзя, идти на конфликт нельзя, провоцировать никого нельзя, а климат - если приеду в Украину - то я наверное замерзну", - говорить Олег, командир взводу охорони 18 окремого вертолітного загону ЗСУ в місії ООН.
Сепаратисти в районі бойових дій напали на урядові війська біля міста Бені. Наші вертольоти сьогодні не отримували наказу на бойові дії. Проводили розвідку - шукали майданчики для евакуації дітей із небезпечної зони у районі 70 км від головної бази в Гомі. Нашим військовим допомагає офіцер з координації - конголезець Дженті.
"Я працюю з ними вже довгий час. Вони гарні хлопці. Коли про щось просиш, завжди є порозуміння. Добра армія, класні люди", - говорить Дженті, офіцер координації польотів місії ООН в Демократичній республіці Конго.
"Наші Мі-24 наші Мі-8 виконують такі завдання, які не виконує тут ніхто. Той досвід, що ми отримуємо тут - в любому випадку, льотному, інженерному складу прийдеться в нагоді при виконанні завдань в Україні", - говорить Григорій Ситник, командир 18 окремого вертолітного загону України в місії ООН в Демократичній республіці Конго.
В наступний понеділок в села неподалік Гомі доставлять загони для патрулювання ситуації. Потім - вивезення цивільних.
"Дуже добре на це дивитись. Молоді льотчики отримують досвід тут. Ті хлопці, які через рік, через два будуть виконувати завдання в Україні і той досвід, який тут - набагато покращилась підготовка особового складу", - говорить Григорій Ситник, командир 18 окремого вертолітного загону України в місії ООН в Демократичній республіці Конго.
Увечері - обов'язкове шикування. Нагородження офіцерів та бійців, які особливо відзначилися під час виконання міжнародних обов'язків України на далекому континенті.
"Дякую. Служу народу України!"
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