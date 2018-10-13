Україні потрібні нові реформи - про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у Кам'янському під час вшанування пам'яті героїв АТО та Революції гідності. За її словами, війна на Сході не завершується штучно. А щоб здобути мир - необхідні рішучі кроки.

Тимошенко наголосила, що нова влада робитиме усе можливе, аби прогнати ворога та забезпечити гідне життя для українців.

"Те, що сьогодні з нами роблять - це не реформи. Я глибоко переконана, що це програми, по суті, депопуляції, мінімізації українців на своїй власній землі. Це обман. Якщо 27 років експериментів не привели до того, що країна стала сильною, заможною, успішною - це означає, що шлях прокладений в абсолютно іншому напрямку. І тому, знаючи всі ці болі, розуміючи, як сьогодні неправильно управляють країною - ми мусимо робити висновки", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".