Україні потрібні нові реформи - Юлія Тимошенко [ Редактировать ]
Україні потрібні нові реформи - про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко у Кам'янському під час вшанування пам'яті героїв АТО та Революції гідності. За її словами, війна на Сході не завершується штучно. А щоб здобути мир - необхідні рішучі кроки.
Тимошенко наголосила, що нова влада робитиме усе можливе, аби прогнати ворога та забезпечити гідне життя для українців.
"Те, що сьогодні з нами роблять - це не реформи. Я глибоко переконана, що це програми, по суті, депопуляції, мінімізації українців на своїй власній землі. Це обман. Якщо 27 років експериментів не привели до того, що країна стала сильною, заможною, успішною - це означає, що шлях прокладений в абсолютно іншому напрямку. І тому, знаючи всі ці болі, розуміючи, як сьогодні неправильно управляють країною - ми мусимо робити висновки", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".
по теме
Автокефалия усилит суверенитет Украины - Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко предостерегла "горячие" головы от недопустимых действий
Покрови Божої Матері: Намісник Києво-Печерської Лаври закликав вірян долучитися до святкового молебну
Митрополит Вишгородський та Чернобильський Павло зазначив, що Лавру захищатимуть правоохоронці, тож українські віряни можуть бути спокійними та долучатися до святкового молебну
Гідні пенсії та нові робочі місця: Сергій Каплін розповів про основні напрямки роботи Соцпартії
Для українців важлива не лише політична спрямованість кандидата на ту чи іншу державну посаду, а і його попередні персональні здобутки
В Кременчуге из окна многоэтажки выпал мужчина
Утром, 13 октября, в городе Кременчуг из окна жилого дома на пятом этаже выпал молодой мужчина
Поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы 2018: стихи, картинки, проза
Покров Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 14 октября