Кожен третій українець хоче бачити при владі представників соціал-демократичної партії - це результати спільного дослідження Інституту Горшеніна та Фонду імені Фрідріха Еберта. У червні цього року опитали п'ять фокус-груп із різних регіонів. З'ясувалось, що для українців важлива не лише політична спрямованість кандидата на ту чи іншу державну посаду, а і його попередні персональні здобутки.

"Європейський соціалізм і європейська соціал-демократія - це боротьба за гідні європейські пенсії, зарплати і нові робочі місця, а також мир над головою наших співвітчизників. В Україні є лише одна соціалістична, соціал-демократична партія, об'єднана в наш блок - за простих людей, яку ми будемо вести на вибори до президента країни і Верховної Ради України, а також на місцевому рівні", - заявив Сергій Каплін, народний депутат, лідер "Соціал-демократичної партії".