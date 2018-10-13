Надзвичайна подія у геріатричному пансіонаті біля Харкова. Це будинок, де мешкають літні люди, у яких немає родичів. В інтернет потрапило відео, на якому співробітниця лупцює старого немічного чоловіка.

Чим усе закінчилося - дивіться у матеріалі наших кореспондентів.

На цьому відео - санітарка сварить пацієнта-інваліда.

"Что это такое! Вот это, что это! Быстро ляж!"

Жінка шмагає старого віником по обличчю, вкладає в ліжко. А далі береться за швабру.

"Поднял свои лапы! Быстро! Развернулся, к стенке! Быстрее! Быстрей! Быстрее!"

Побитий чоловік - це 67-річний Сергій Жаріков. Він практично не ходить. Колись працював водієм. Тепер - залишився без дому й рідних. З центру реінтеграції безхатьків потрапив до цього пансіонату. Каже - били не раз.

"Били по косточкам. Синий. Вот, остался. - Это Виктория вас била по косточкам? - Да. - Чем била? - Только тыльной стороной, тыльной. - Веником? - Да. Тяжелое брала и била. - За что? Почему? - А черт его знает", - розповідає Сергій Жаріков, постраждалий, пацієнт геріатричного пансіонату.

Жінка з віником - це Вікторія Нвачукву. У пансіонаті працює лише рік. Каже: вхопила віник, бо здали нерви.

"Он матюкал нас, все обзывал. Когда я его подняла и хотела поменять ему памперс, он ударил меня по руке. Потом он начал приставать. Ну, не знаю, как правильно выразиться, ну, трогал за грудь, за ноги", - виправдовується Вікторія Нвачукву, санітарка геріатричного пансіонату.

Жінка, яка сміялася за кадром, - Інна Безбородова. Санітарка зі 30-річним стажем. Тепер плаче й запевняє - нічого такого не робила.

"Ми только подняли, посадили его, а он схватил Виту, и мы засмеялись, и все. Ничего такого не было. То чтоначал хватать за все, начали смеяться. - І це було смішно? Можна ж було якось по-іншому? - Так получилось", - виправдовується Інна Безбородова, санітарка геріатричного пансіонату.

Директор геріатричного пансіонату каже, усі три жінки - будуть покарані.

"Она пришла сюда на работу, она должна знать, что различные могут быть ситуации. Если получился конфликт, то не снимать надо и не хихикать, а надо своего коллегу поправить в данном вопросе. Все трое будут уволены", - запевняє Олександр Мельник, директор Хорошевського геріатричного пансіонату.

Сусіди побитого Сергія, пацієнти пансіонату - захищають санітарку.

"Словесно только, это самое. А чтобы бить, я не видел", - говорить Володимир, пацієнт геріатричного пансіонату.

В обласній адміністрації обіцяють не допустити, щоб жінка, яка била старого, влаштувалася в інший заклад.

"Сьогодні розглядається питання щодо звільнення відповідно до статті. Дорога їй в органи соціального захисту, в інтернатні установи - закрита", - запевняє Юрій Шпарага, директор Департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації.

Правоохоронці - відкрили кримінальне провадження.

"Це катування. Кримінальне провадження для розслідування буде направлено до місцевого райвідділу поліції", - повідомила Віта Дубовик, речниця прокуратури Харківської області.

Після скандалу у пансіонаті планують встановити в коридорах камери відеоспостереження.