У Харківському центрі для літніх людей санітарка побила пенсіонера [ Редактировать ]
Надзвичайна подія у геріатричному пансіонаті біля Харкова. Це будинок, де мешкають літні люди, у яких немає родичів. В інтернет потрапило відео, на якому співробітниця лупцює старого немічного чоловіка.
Чим усе закінчилося - дивіться у матеріалі наших кореспондентів.
На цьому відео - санітарка сварить пацієнта-інваліда.
"Что это такое! Вот это, что это! Быстро ляж!"
Жінка шмагає старого віником по обличчю, вкладає в ліжко. А далі береться за швабру.
"Поднял свои лапы! Быстро! Развернулся, к стенке! Быстрее! Быстрей! Быстрее!"
Побитий чоловік - це 67-річний Сергій Жаріков. Він практично не ходить. Колись працював водієм. Тепер - залишився без дому й рідних. З центру реінтеграції безхатьків потрапив до цього пансіонату. Каже - били не раз.
"Били по косточкам. Синий. Вот, остался. - Это Виктория вас била по косточкам? - Да. - Чем била? - Только тыльной стороной, тыльной. - Веником? - Да. Тяжелое брала и била. - За что? Почему? - А черт его знает", - розповідає Сергій Жаріков, постраждалий, пацієнт геріатричного пансіонату.
Жінка з віником - це Вікторія Нвачукву. У пансіонаті працює лише рік. Каже: вхопила віник, бо здали нерви.
"Он матюкал нас, все обзывал. Когда я его подняла и хотела поменять ему памперс, он ударил меня по руке. Потом он начал приставать. Ну, не знаю, как правильно выразиться, ну, трогал за грудь, за ноги", - виправдовується Вікторія Нвачукву, санітарка геріатричного пансіонату.
Жінка, яка сміялася за кадром, - Інна Безбородова. Санітарка зі 30-річним стажем. Тепер плаче й запевняє - нічого такого не робила.
"Ми только подняли, посадили его, а он схватил Виту, и мы засмеялись, и все. Ничего такого не было. То чтоначал хватать за все, начали смеяться. - І це було смішно? Можна ж було якось по-іншому? - Так получилось", - виправдовується Інна Безбородова, санітарка геріатричного пансіонату.
Директор геріатричного пансіонату каже, усі три жінки - будуть покарані.
"Она пришла сюда на работу, она должна знать, что различные могут быть ситуации. Если получился конфликт, то не снимать надо и не хихикать, а надо своего коллегу поправить в данном вопросе. Все трое будут уволены", - запевняє Олександр Мельник, директор Хорошевського геріатричного пансіонату.
Сусіди побитого Сергія, пацієнти пансіонату - захищають санітарку.
"Словесно только, это самое. А чтобы бить, я не видел", - говорить Володимир, пацієнт геріатричного пансіонату.
В обласній адміністрації обіцяють не допустити, щоб жінка, яка била старого, влаштувалася в інший заклад.
"Сьогодні розглядається питання щодо звільнення відповідно до статті. Дорога їй в органи соціального захисту, в інтернатні установи - закрита", - запевняє Юрій Шпарага, директор Департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації.
Правоохоронці - відкрили кримінальне провадження.
"Це катування. Кримінальне провадження для розслідування буде направлено до місцевого райвідділу поліції", - повідомила Віта Дубовик, речниця прокуратури Харківської області.
Після скандалу у пансіонаті планують встановити в коридорах камери відеоспостереження.
по теме
Узбережжя під забудову: хто розпродає пляжі на Одещині?
На Одещині скандал у курортному селищі - чим обурені люди та чому мовчить місцева влада?
Под Харьковом во дворе дома нашли более 200 боеприпасов (фото)
В селе Волохов Яр Чугуевского района в Харьковской области во дворе частного дома обнаружили 229 боеприпасов времен Второй мировой войны
"Туристическая афера": десятки украинцев приобрели туры в никуда
Десятки украинцев, заказавших туры в Турцию и Египет в одном из представительств TUI Украина, заявили, что стали жертвами аферы
На Хмельниччині вихователь санаторію знущався з дітей
Діти - стоять на колінах з піднятими руками, а керівництво запевняє - нічого про це не знають, мовляв, діти самі влаштували цю сцену задля забави
В центре Харькова произошла стрельба, есть раненый
В среду, 10 октября, в Харькове, на улице Клочковской, возле одного из спортивных клубов, произошла стрельба