У столиці готуються до свята покрови Божої Матері. У зв'язку з цим, а також з інформацією про можливі провокації у Києво-Печерській Лаврі - її намісник закликав провокаторів схаменутися. Митрополит Павло зазначив, що Лавру захищатимуть правоохоронці. Тож, українські віряни можуть бути спокійними та долучатися до святкового молебну. Він розпочнеться завтра о восьмій ранку.

"Поздравляю всех с великим радостным праздником - Покрова Божьей Матери. Завтрашний день мы как обычно, и сегодня всеночные бдения, начинаем с утра с 6:00.

В каждом храме будет своя Литургия. Молились и будем молиться в Богохранимой стране нашей. Молиться будем о народе. А в особенности сегодня мы молимся, чтобы Господь послал мир нашей стране и нашему народу.

По этому, на протяжении дня к нам сьедется много людей. Будут и служба безопасности и наша полиция. Я написал ко всем. Потому что сегодня уже сообщили, что с Волыни уже 2 автобуса едут людей неблагоразумных. Бог Мира и милосердия да будет со всеми нами и вами.

Мы находимся на стороне нашего государства. На стороне своего народа, церкви, языка и всего устроя нашей Богом хранимой страны Украины", - наголосив Митрополит Вишгородський та Чернобильський Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.