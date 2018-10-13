У Великій Британії відгуляли друге королівське весілля цього року. Заміж віддали онуку королеви - принцесу Євгенію. Вона - дев'ята у черзі спадкоємців престолу.

Як святкували і які знаменитості відвідали церемонію - бачила наш британський кореспондент Світлана Чернецька.

У Віндзорі знову людно. Заміську резиденцію королеви Єлизавети оточили фанати королівської сім'ї та туристи. Втім, людей помітно менше, ніж на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл п’ять місяців тому.

"Насправді я впевнена - якщо менше уваги, то подія більш особлива. Чим тихіша подія - тим вона потужніша. Зрештою, кохання - це кохання, незалежно від масштабу весілля", - говорить Емма Вудз, фанатка королівської сім'ї з Лондона.

Принцеса Євгенія ніколи не була такою популярною, як її кузени - принци Вільям та Гаррі. Воно й зрозуміло - королевою їй не бути. Дівчина аж дев'ята у черзі претендентів на британську корону. Але цього дня, як ніколи, уся увага прикута саме до 28-річної Євгенії.

Сукню вона вибрала просту та елегантну. Від британських дизайнерів Пілотто та Де Воса. Принцеса спеціально не надягала вуаль, демонструючи глибокий виріз на спині. Таким чином Євгенія показала, що не соромиться шраму від операції, яка позбавила дівчину від сколіозу. Тіару зі смарагдами молодій позичила королева.

"Святий Отче, бережи їх у радості, простоті та співчутті твого святого Євангелія".

Церемонія вінчання пройшла у каплиці св.Георга, де зовсім недавно одружилися принц Гаррі та Меган Маркл. Наречений принцеси, 32-річний бренд-менеджер Джек Бруксбенк - із родини баронетів. Вони зустрічалися 7 років.

Спів від італійського тенора Андреа Бочеллі на службі в церкві. А пізніше на вечірці його змінив Роббі Вільямс. Загалом серед 850 гостей було чимало знаменитостей. Це співак Рікі Мартін, акторки Демі Мур та Лів Тейлор, моделі Наомі Кемпбел і Кейт Мосс. Зібралася й уся королівська родина. Її Величність королеву Єлизавету з чоловіком вітали наче суперзірок.

Захоплення публіки викликали й найменші учасники церемонії. Серед них принц Джордж та принцеса Шарлотта.

Свою хвилину слави отримала і мама молодої. Герцогиня Йоркська, більше відома як Фергі, - розлучилася з принцом Ендрю 20 років тому і про неї нічого не писали у королівській хроніці.

Молодята ж потішили присутніх, проїхавши у кареті центральними вулицями Віндзора. А потім пересіли в Aston Martin, який спеціально виготовили для фільму "Спектр" про агента Джеймса Бонда, та поїхали на закриту вечірку.