У Києві ветерани АТО провели турнір зі спортивної риболовлі [ Редактировать ]
Відкритий турнір із поплавкової риболовлі "Батальйон Волонтер" пройшов у Києві. Його учасники закликали: бережно ставитися до природи та водоймищ, а також боротися з незаконним захопленням прибережних зон.
Крім того, приєднатися до спортивної аматорської риболовлі організатори запросили і ветеранів АТО. Адже для них це - один із ефективних способів швидкої реабілітації.
"Якось у нашій країні сталось так, що поки бійці на війні, більш-менш трохи думає країна, і волонтери думають про них з якоюсь турботою. А коли вони повертаються з війни, то про них усі забувають. Весь світ для них - це невеличкий стрес. Для того потрібна якась невеличка реабілітація. Риболовля на цей час - дуже непоганий захід розслабити людей і такий моральний відпочинок, спілкування з друзями і добре проведений час", - переконаний Сергій Плотницький, директор фонду благодійного фонду "Батальйон Волонтер".
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