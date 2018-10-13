Відкритий турнір із поплавкової риболовлі "Батальйон Волонтер" пройшов у Києві. Його учасники закликали: бережно ставитися до природи та водоймищ, а також боротися з незаконним захопленням прибережних зон.

Крім того, приєднатися до спортивної аматорської риболовлі організатори запросили і ветеранів АТО. Адже для них це - один із ефективних способів швидкої реабілітації.

"Якось у нашій країні сталось так, що поки бійці на війні, більш-менш трохи думає країна, і волонтери думають про них з якоюсь турботою. А коли вони повертаються з війни, то про них усі забувають. Весь світ для них - це невеличкий стрес. Для того потрібна якась невеличка реабілітація. Риболовля на цей час - дуже непоганий захід розслабити людей і такий моральний відпочинок, спілкування з друзями і добре проведений час", - переконаний Сергій Плотницький, директор фонду благодійного фонду "Батальйон Волонтер".