В Одесской области на 380 км автодороги Киев-Одесса легковой автомобиль врезался в КамАЗ. В результате аварии погибли два человека, еще двое травмированы и доставлены в больницу.

Об этом сообщает полиция области.

Водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении.

"В результате столкновения погибли двое пассажиров легковушки - женщина, 1980 г.р., и мужчина, 1974 г.р. Еще один пассажир 2013 г.р., и сам водитель этого автомобиля, 1974 г.р., получили незначительные повреждения и были доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Тем временем в Черновцах девушка попала в аварию во время прямого эфира в Instagram.