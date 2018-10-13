На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
В Одесской области на 380 км автодороги Киев-Одесса легковой автомобиль врезался в КамАЗ. В результате аварии погибли два человека, еще двое травмированы и доставлены в больницу.
Об этом сообщает полиция области.
Водитель автомобиля SEAT Ibiza, не выбрав безопасную скорость движения и не придерживаясь дистанции, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, который двигался в попутном направлении.
"В результате столкновения погибли двое пассажиров легковушки - женщина, 1980 г.р., и мужчина, 1974 г.р. Еще один пассажир 2013 г.р., и сам водитель этого автомобиля, 1974 г.р., получили незначительные повреждения и были доставлены в больницу", - сообщили в полиции.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Тем временем в Черновцах девушка попала в аварию во время прямого эфира в Instagram.
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