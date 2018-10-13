За час в Ичне прозвучало 44 взрыва, жителям оказывают помощь [ Редактировать ]
На складе вблизи Ичне в Черниговской области за час произошло до 44 взрывов боеприпасов. Психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в течение дня оказывали психологическую помощь местным жителям.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"В период с 17 до 18 часов на территории арсенала хранения боеприпасов наблюдалась детонация боеприпасов до 44 взрывов", - говорится в сообщении.
Психологами ГСЧС предоставлена психологическая помощь 360 лицам. Всего с начала работ помощь получили 2000 человек.
Напомним, в районе населенного пункта Ичня Черниговской области 9 октября произошли взрывы: на технической территории 6-го арсенала начался пожар. Первым делом люди начали эвакуироваться из Ични своими силами, не дожидаясь спасателей.
С 10 октября по всей Украине срочно укрепляют оборону арсеналов.
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