Сотрудники контрразведки под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры задержали в Донецкой области боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из общественных организаций города Дружковка в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в рядах террористов он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

"Злоумышленник, в частности, организовывал "несения службы" на незаконных блокпостах боевиков, которые располагались в Дружковке. Также он обеспечивал вооруженную охрану на так называемых "избирательных участках" во время псевдовыборов на временно оккупированной территории Донбасса", - говорится в сообщении.

После освобождения Дружковки силами антитеррористической операции, злоумышленник длительное время скрывался от украинских правоохранителей.

Сотрудники СБУ задержали боевика в одном из населенных пунктов Донецкой области по месту жительства его родственников. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия.

Днями ранее бывший участник незаконных вооруженных формирований приехал в Бахмут, чтобы сдаться сотрудникам правоохранительных органов и начать мирную жизнь