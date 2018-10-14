Смертельное ДТП в Киеве: полиция обнародовала детали [ Редактировать ]
ДТП в Киеве, в результате которого погибли 2 человека, а в больнице оказались 5, произошла из-за столкновения автомобиля Seat Leon с автомобилем KIA.
На момент столкновения Seat ехал со скоростью 100 километров в час.
"Что касается механизме ДТП, то предварительно известно, что оба автомобиля двигались в попутном направлении: водитель KIA перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а Seat на скорости около 100 километров в час двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение - и Seat протаранил электроопору", - говорится в сообщении правоохранителей.
В полиции рассказали, что в больницу с телесными повреждениями доставили пятерых участников аварии: женщину-водителя KIA и четырех человек из Seat.
Следствие пытается установить, кто находился за рулем легковушки, которая врезалась в столб.
Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту ДТП. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Тем временем в Черновцах девушка попала в аварию во время прямого эфира в Instagram.
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