ДТП в Киеве, в результате которого погибли 2 человека, а в больнице оказались 5, произошла из-за столкновения автомобиля Seat Leon с автомобилем KIA.

На момент столкновения Seat ехал со скоростью 100 километров в час.

"Что касается механизме ДТП, то предварительно известно, что оба автомобиля двигались в попутном направлении: водитель KIA перестраивался со второй полосы для поворота на АЗС, а Seat на скорости около 100 километров в час двигался в полосе движения общественного транспорта. В результате произошло столкновение - и Seat протаранил электроопору", - говорится в сообщении правоохранителей.

В полиции рассказали, что в больницу с телесными повреждениями доставили пятерых участников аварии: женщину-водителя KIA и четырех человек из Seat.

Следствие пытается установить, кто находился за рулем легковушки, которая врезалась в столб.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту ДТП. Виновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Тем временем в Черновцах девушка попала в аварию во время прямого эфира в Instagram.