Команда кардиохирургов из киевского Института сердца провела уникальную операцию - пациенту с диагнозом "дилатационная кардиомиопатия" было имплантировано механическое сердце.

Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Такое сердце является высокотехнологичной разработкой немецкой компании Berlin Heart. Оно обеспечивает пациенту полную циркуляторную поддержку в то время, когда родное сердце на это не способно.

Такой "моторчик" способен длительное время поддерживать жизнь пациента, давая ему возможность дождаться донорской трансплантации сердца. Механическое сердце имплантируется в грудную клетку пациента и питается через электрический кабель от внешнего блока питания.

Изготовленный из титана мотор с турбиной постоянно вращается в магнитном поле. С помощью силиконовых и графитовых труб он подключен к верхушке левого желудочка и аорты.

Операция по имплантации искусственного сердца спасла жизнь 46-летнему Василию Павлюку из Тернопольской области. Без экстренного оперативного вмешательства жить ему оставалось несколько дней, и на операционный стол он был доставлен в критическом состоянии.

Операцию провела команда Института сердца МОЗ Украины под руководством директора Института, профессора Бориса Тодурова совместно с профессором кардиохирургической клиники Софии (Болгария) Димитром Петковым.

"Это непростая операция, я бы сказал, что это космические технологии. Имплантировать механическое устройство и добиться, чтобы оно работало, как второе сердце, и создавало дополнительный кровяной поток - достаточно сложно. Здесь должна быть слаженная работа хирургов, кардиологов, реаниматологов, инженеров, техников и перфузиологов - это командная работа, где каждый ее участник должен быть надежным звеном и делать свою работу максимально хорошо", - заявил директор Института сердца Борис Тодуров.

Одна из пациенток Бориса Тодурова, которая перенесла такую ​​же имплантацию механического сердца в 2016 году, прожила с ним 9 месяцев. Потом ей пересадили донорский орган в Беларуси. В мире есть люди, которые живут с механическим сердцем до 10 лет и более.

Тем временем украинцы умирают в ожидании операций по пересадке органов.