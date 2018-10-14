В Харькове местный житель убил собутыльника после ссоры, отрезал погибшему голову, а на следующий день начал отрезать от трупа куски мяса, отваривать их и есть.

О шокирующем убийстве сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Подозреваемого задержали, на данный момент расследование продолжается.

Полиция сообщает, что тело мужчины с травмами обнаружили в Немышлянском районе Харькова. Труп был без головы, а с тела на отдельных участках были срезаны мягкие ткани. Уголовное производство открыли по п.4 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью)

Личность погибшего установили быстро. Им оказался 45-летний харьковчанин, который находился в розыске с 7 октября как пропавший без вести.

Ранее мужчина работал в милиции инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию и был уволен из органов внутренних дел.

В последнее время он нигде не работал, злоупотреблял спиртным. Его брат рассказал, что видел родственника 4 октября. Мужчины поссорились, потерпевший бросил мобильный телефон и ушел из дома. Больше живым семья его не видела.

Следствие установило, что в день исчезновения погибшего видели в компании двух мужчин, которые проводили время за бутылкой. Эти двое мужчин оказались отцом и сыном, 13 октября их задержали. По месту их жительства на балконе в коробке полицейские обнаружили голову убитого мужчины, а также изъяли другие вещественные доказательства.

По словам задержанных, с погибшим они познакомились случайно, а потом вместе на улице употребляли алкоголь. Вечером мужчины пригласили нового знакомого к себе домой. Во время застолья хозяин квартиры поссорился с гостем и убил его ударом ножа в шею.

На следующий день отец начал отрезать от тела погибшего куски мяса. Сыну он объяснил, что таким образом необходимо скрыть следы преступления и избавиться от тела. При этом, по свидетельствам парня, отец отваривал человеческое мясо и ел.

10 октября мужчинам позвонил родственник из райцентра и сообщил, что хочет в ближайшее время их навестить. Мужчины поэтому и вынесли тело из дома, бросили его у подвала и забросали мешками с мусором.

Ранее сообщалось, что в Горловке орудует маньяк-людоед.