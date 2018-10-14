В оккупированных районах Донецкой области за неделю более 230 человек отравились водопроводной водой.

Об этом сообщил в Facebook представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"На подконтрольной НВФ территории Донецкой области возросло число жителей, отравившихся водопроводной водой. С 5 по 12 октября в больницы ОРДО обратились более 230 человек с жалобами на высокую температуру, тошноту и расстройство желудка. В основном это дети до 17 лет. Также подтвердилась информация о массовом отравлении водопроводной водой учащихся военного лицея Донецка. Их более 104 человек. Родители нескольких учащихся лицея сообщили, что им убедительно рекомендовали лечиться дома и не обращаться в больницы", - написал чиновник в социальной сети.

Также из оккупированного Донбасса сообщают, что на качество водопроводной воды жалуются жители Докучаевска. По их словам, вода имеет стойкий запах плесени или дуста.

Оккупационные власти так называемой "ДНР" провели анализ водопроводной воды в Макеевке, где произошло массовое отравление людей.

Из обнародованных результатов становится понятно, что есть отклонения и по химическом, и по микробиологическим показателям.

Недавно жители оккупированной Макеевки массово отравились водой.