В Киеве на Борщаговке произошел взрыв на восьмом этаже многоэтажного дома. Взорвался бытовой газ. Об этом сообщает в Facebook "Киев Оперативный".

По одной из версий, в квартире, где проживает неблагополучная семья (мать и сын), накануне происходило распитие алкогольных напитков. После застолья хозяева улеглись спать, оставив на газовой плите что-то готовиться.

Пожарные считают, что сквозняк задул конфорку, в результате чего прогремел взрыв. Взрывной волной повыбивало стекла и сильно повредило двери во всем парадном. Обошлось без жертв.

Хозяйку квартиры госпитализировали в БСП, а мужчине оказали помощь на месте.

Тем временем в Ичне прозвучало 44 взрыва.