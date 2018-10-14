В Киеве горит два автомобиля (фото, видео) [ Редактировать ]
На столичной улице Макеевской за школой №16 сразу горит два автомобиля. Об этом пишет "Киев.Оперативный".
Уже полностью сгорели ВАЗ и Volkswagen. Также "зацепило" автомобиль Hyundai. На месте уже работают пожарные спасатели Государственной службы.
На данный момент рассматриваются две возможные версии пожара: поджог или неисправность в ВАЗ.
Также этой ночью произошел взрыв в жилом доме Киева.
по теме
Prev Next
11 октября 2018 16:04
Столб дыма видно с разных концов города: в Киеве произошел пожар
В Киеве, на Отрадном проспекте, на территории Кислородного завода, случился пожар
10 октября 2018 07:24
На Оболони бездомные подожгли админздание (фото)
В Киеве подожгли здание исполнительной службы Оболонского района
01 октября 2018 22:42
В центре Львова загорелся автобус с пассажирами (видео)
Во Львове на улице Подвальной загорелся пассажирский автобус
30 сентября 2018 19:50
В Киеве два друга заживо сгорели в квартире
В воскресенье, 30 сентября, в Киеве произошел пожар