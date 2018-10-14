На столичной улице Макеевской за школой №16 сразу горит два автомобиля. Об этом пишет "Киев.Оперативный".

Уже полностью сгорели ВАЗ и Volkswagen. Также "зацепило" автомобиль Hyundai. На месте уже работают пожарные спасатели Государственной службы.

На данный момент рассматриваются две возможные версии пожара: поджог или неисправность в ВАЗ.

Также этой ночью произошел взрыв в жилом доме Киева.