В центре Киева произошло смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
14 октября на улице Набережно-Крещатицкой произошла жуткая авария. Mercedes AMG на большой скорости влетел в отбойник, сообщает "Информатор".
Фото: "Информатор"
В результате ДТП погибли два человека. Еще три получили ранения. Автомобиль двигался в направлении Речного вокзала. Предварительно, водитель не справился с управлением и влетел в железную конструкцию отбойника. Водитель и девушка на переднем сидении приняли весь удар на себя.
Фото: "Информатор"
На заднем сидении находились трое мужчин: один из них был госпитализирован с диагнозом "сотрясение мозга". Остальные парни не получили серьезных травм и увечий. На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и бригада медиков. Все причины и обстоятельства устанавливает следствие.
На днях смертельная авария произошла возле торгового центра SkyMall.
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