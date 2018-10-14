14 октября на улице Набережно-Крещатицкой произошла жуткая авария. Mercedes AMG на большой скорости влетел в отбойник, сообщает "Информатор".

Фото: "Информатор"

В результате ДТП погибли два человека. Еще три получили ранения. Автомобиль двигался в направлении Речного вокзала. Предварительно, водитель не справился с управлением и влетел в железную конструкцию отбойника. Водитель и девушка на переднем сидении приняли весь удар на себя.

Фото: "Информатор"

На заднем сидении находились трое мужчин: один из них был госпитализирован с диагнозом "сотрясение мозга". Остальные парни не получили серьезных травм и увечий. На месте работали патрульная полиция, следственно-оперативная группа и бригада медиков. Все причины и обстоятельства устанавливает следствие.

На днях смертельная авария произошла возле торгового центра SkyMall.