Вредят сердцу: от каких продуктов стоит отказаться [ Редактировать ]
Для здоровья сердечно-сосудистой системы важно не только соблюдать диету, но и вести здоровый образ жизни. Поэтому специалисты рекомендуют отказаться или хотя бы минимизировать употребление некоторых продуктов, пишет "Судебно-юридическая газета".
В данный список попали продукты, которые могут больше всего навредить вашему сердцу.
Бургеры
Они приводят к накоплению в организме холестерина и его отложению на стенках сосудов. Кроме того, такая пища - источник огромного количества ненужных калорий, а значит приводит к набору лишнего веса, что также негативно отражается на состоянии сердечно-сосудистой системы.
Мясные полуфабрикаты
Сосиски, бекон и колбаса также могут быть перенасыщенными жирами. Кроме того, как правило, в них очень много соли. А ее избыток в рационе чреват повышением давления и развития гипертонии. В последствии это может привести к тяжелым состояниям, в частности, инфарктам.
Картошка и цыплята
Многочисленные исследования доказывают, что чрезмерное употребление жареных продуктов (картофель фри, жареный цыпленок и прочие жареные закуски) повышает риск сердечных заболеваний. Причина в том, что при подобных способах обжаривания образуются транс-жиры, способствующие повышению уровня "плохого" холестерина и снижения уровня "хорошего".
Сладости
Другие исследования доказывают, что образ питания с высоким содержанием сахара несут такую же угрозу, как и транс-жиры. Так, сахар способствует ожирению, воспалениям, повышению холестерина и развитию диабета. Каждый и этих факторов - угроза здоровью сердца.
Хлопья для завтраков
Даже продукты, которые кажутся частью сбалансированной диеты, такие как сухие завтраки, могут содержать много сахара. А употребление рафинированных углеводов и сахаров утром будет способствовать развитию воспалений и повышать уровень сахара в крови. Опять же, как и десерты, такая пища повышает риск тяжелых состояний, связанных с сердечно-сосудистой системой.
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