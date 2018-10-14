Бездомных французов поселят в мэрии [ Редактировать ]
На период зимних холодов парижских бездомных разместят в городской ратуше Отель-де-Виль. К такому решению пришла мэр Парижа Анн Идальго, сообщает Journal du Dimanche.
"Мы должны закатать рукава, и я призываю компании, располагающие свободным пространством, сделать их доступными для размещения", - заявила Идальго.
Чиновник пояснила, что французской столице не хватает трех тысяч мест для бездомных, половину из которых она готова обеспечить к концу года. В частности, мэр намерена установить мобильные ночлежки на улицах Парижа.
Также Идальго объявила о создании к концу ноября приюта для женщин в мэрии города. В помещении площадью около 750 квадратных метров разместятся около сотни бездомных.
Ранее в Великобритании придумали новый способ помощи бездомным.
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