В турецкой провинции Измир грузовик упал в реку. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе дети. Автомобиль, ехавший по трассе Стамбул-Измир с нелегальными мигрантами перевернулся и упал в реку Дегирменчай, сообщает "Анадолу".

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Мендерес. Также 11 человек получили ранения. На мето происшествия были направлены машины скорой помощи.

На днях в смертельном ДТП погибли 50 человек.