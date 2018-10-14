Грузовик с беженцами упал в реку, есть погибшие [ Редактировать ]
В турецкой провинции Измир грузовик упал в реку. В результате ДТП погибли 19 человек, в том числе дети. Автомобиль, ехавший по трассе Стамбул-Измир с нелегальными мигрантами перевернулся и упал в реку Дегирменчай, сообщает "Анадолу".
Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе Мендерес. Также 11 человек получили ранения. На мето происшествия были направлены машины скорой помощи.
На днях в смертельном ДТП погибли 50 человек.
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