Продажи iPhone XS и iPhone XS Max уже стартовали во многих странах мира, а вот младшая модель должна стать доступной для предварительного заказа 19 октября, а в розницу попасть 26 октября,передает "iLenta".

В Сети появились изображения фирменного прозрачного чехла Apple для iPhone XR, который носит название Clear Case. Силиконовый чехол будет предлагаться по цене около $40, что является довольно привычной отметкой для устройств Apple.

Фото: "iLenta"

iPhone XR будет продаваться в версиях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ флэш-памяти. Цена стартует от $749. Цветовые варианты включают белый, черный, желтый, оранжевый, серый и синий.