На территории 6 арсенала возле Ични по состоянию на полдень продолжают тушить очаги тления, сообщили в пресс-службе Минобороны.

На данный момент новых очагов возгорания не было зафиксировано.

Также власти сообщили о снижении интенсивности взрывов в ночь на воскресенье по сравнению с предшествовавшей ночью.

"По состоянию на 12.00 на территории 6 арсенала продолжаются меры по ликвидации ячеек тления. На данное время новые ячейки не выявлены. В целом, интенсивность взрывов этой ночью в сравнении с аналогичным периодом предыдущих суток уменьшилась. На технической территории наблюдаются одиночные взрывы с низкой периодичностью", - говорится в заявлении.

В настоящее время на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, инженерная и специальная техника ВСУ и спецтехника ГСЧС. Авиация продолжает сбрасывать воду на ячейки тления. 15 групп разминирования ВСУ продолжают работать на технической территории арсенала, за пределами арсенала действуют пиротехнические группы ГСЧС.

Ранее сообщалось, что все населенные пункты Ичнянского района Черниговской области вокруг военного арсенала были очищены от снарядов.