В самолет принца Гарри попала молния [ Редактировать ]
В самолет Dassault Falcon 7X, в которым летели принц Гарри и Меган Маркл, ударила молния, сообщает газета The Mirror. Инцидент произошел еще в прошлом месяце, однако об этом стало известно только сейчас.
Удар пришелся в переднюю часть самолета - головной обтекатель, и едва не задел навигационное оборудование. Через фюзеляж самолета прошел разряд напряжением в 30 миллионов вольт. По счастью, самолет благополучно приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол.
Dassault Falcon 7X стоимостью 53 миллиона долларов, на котором герцог и герцогиня Сассекские собирались лететь и в обратный рейс, потребовался ремонт, занявший 9 дней. Аренда самолета стоила 26 тысяч долларов, которые пара заплатила из собственного кармана, не используя деньги налогоплательщиков.
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