Незаконная "прослушка" Вилкула уже не просто скандал, а повод для отставки генпрокурора - адвокат

Адвокаты народного депутата, сопредседателя парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула заявили, что сотрудникам прокуратуры, организовавшим незаконный сбор информации о местоположении и прослушивание телефона депутата, может грозить за это до 7 лет лишения свободы.

Об этом пишет РБК-Украина в статье "Дело Вилкула: Что известно о представлении ГПУ".

По словам адвоката Алексея Баганца, следователи незаконно собирали информацию по поводу локаций телефона Александра Вилкула и мониторили соединения его с другими абонентами, что является нарушением прав народного депутата на неприкосновенность, тем более, что такое разрешение незаконно предоставлял суд не по месту нахождения органа досудебного расследования, как этого требует закон.

"Я более чем уверен, что при этом, как минимум, инициаторы (следователь и прокурор), которые готовили такое представление, совершили служебный подлог, внеся в суд заведомо ложную информацию, дополнив нынешний номер Вилкула, как принадлежащий совсем другому фигуранту и в другом уголовном производстве", - подчеркнул Алексей Баганец.

Его коллега, адвокат Олег Бабич добавил, что телефонный номер Вилкула официально им используется как один из основных много лет и не знать об этот следовали не могли.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) были внесены сведения об уголовном правонарушении – незаконном прослушивании мобильного телефона сопредседателя "Оппозиционного блока", народного депутата Александра Вилкула.

"Разрешение на незаконный доступ к трафикам мобильного телефона Вилкула и ко всей личной информации об абоненте получено силовиками 14 сентября 2017 года и даже не по месту расследования, а в Никопольском межрайонном суде Днепропетровской области (дело № 182/4954/17). Решение вынес судья Андрей Чуприна, который очевидно находится на крючке у прокуратуры и готов подписывать любые документы", - сказал адвокат депутата Олег Бабич.

"Решение этого суда Вилкул предоставил членам Регламентного комитета во время рассмотрения представления ГПУ. Глава комитета Павел Пинзеник прямо во время комитета для проверки позвонил на указанный в решении суда номер телефона и это действительно оказался номер Вилкула".

"Районный суд города Киева уже обязал правоохранителей начать расследование этого преступления. Есть риски, что дело направят в Днепропетровскую областную прокуратуру…. Им же главное в ходе следствия не выйти на самих себя… Санкции Уголовного кодекса Украины предусматривают наказание для таких прокуроров до трех лет ограничения свободы за совершенное ими преступление", - резюмировал адвокат.

Издание пишет, что подобные действия со стороны работников прокуратуры являются абсолютно недопустимыми.

"Это уже не просто скандал. Это повод для отставки генерального прокурора, подчиненные которого затеяли "прослушку" народного депутата без соответствующего разрешения ВР. В мировой практике подобные случаи нередко приводили к тектоническим изменениям в политикуме. А власть, практикующая подобные методы, зачастую становится нерукоподаваемой в мире", - говорится в статье.

Напомним, ранее регламентный комитет Верховной Рады опубликовал вывод о представлении ГПУ в отношении народного депутата, Александра Вилкула. В документе, в частности, говорится, что доказательства Генпрокуратуры основываются на предположениях и на показаниях, добытых незаконным путем.