На Донбассе заметили новую колону российской техники [ Редактировать ]
Миссия ОБСЕ зафиксировала транспортные средства, которые пересекали границу с РФ на оккупированном Донбассе в ночное время вне пунктов пропуска, сообщает пресс-служба ООС.
По данным отчета СММ ОБСЕ за 13 октября, движение грузовиков было замечено в районе Манича.
"БПЛА СММ вновь зафиксировал колонны военных грузовиков боевиков, одна из которых в составе семи Камазов, четырех "Уралов", а также МТ-ЛБ на тралле, а другая - в составе двух Камазов (один из которых - с двохосним прицепом) и двух "Уралов", - сообщили в пресс-центре.
В СЦКК подчеркнули, что это лишь один из многих зафиксированных международными наблюдателями фактов, подтверждающих как непрерывное движение вооружение в обе стороны контролируемой оккупантами участка российско-украинской границы.
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