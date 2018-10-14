Страшное ДТП под Львовом: машина наехала на ребенка [ Редактировать ]
Под Львовм автомобиль сбил школьника, после чего врезался в электроопору, сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции.
ДТП произошло в селе Брюховичи на улице Незавивисмости. Водитель KIA Sportage, 51-летний житель Червонограда, наехал на 9-летнего мальчика, жителя Яворовского района, а затем въехал в электроопору. От удара столб упал. Ребенок попал в больницу с диагнозом "сотрясение мозга, рана головы".
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Этим утром в Киеве произошло смертельное ДТП.
по теме
В центре Киева произошло смертельное ДТП (фото)
В центре Киева произошло жуткое ДТП: машина на большой скорости влетела в отбойник
Жуткое ДТП в Киеве: машина влетела в столб, есть погибшие (фото)
В Киеве произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли люди и еще несколько человек пострадали
Девушка попала в аварию во время прямого эфира в Instagram (видео)
Девушка попала в ДТП, снимая видео для Instagram
Жуткое ДТП под Львовом: погибли два человека
В Жовковском районе столкнулись автомобиль Volkswagen и маршрутка с пассажирами
В Николаеве маршрутка с пассажирами "влетела" в грузовик
В Николаеве маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик