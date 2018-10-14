Под Львовм автомобиль сбил школьника, после чего врезался в электроопору, сообщает отдел коммуникации областного управления Нацполиции.

ДТП произошло в селе Брюховичи на улице Незавивисмости. Водитель KIA Sportage, 51-летний житель Червонограда, наехал на 9-летнего мальчика, жителя Яворовского района, а затем въехал в электроопору. От удара столб упал. Ребенок попал в больницу с диагнозом "сотрясение мозга, рана головы".

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства аварии, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Этим утром в Киеве произошло смертельное ДТП.