Ураган "Лесли" обрушился на Португалию, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В результате урагана "Лесли", который обрушился на Португалию, пострадали 27 человек, сообщает AP.
Потерпевшие получили травмы, не угрожающие их жизни. Кроме того, во время шторма более 60 человек были вынуждены покинуть свои дома. Сильные ветер и дождь вырвали деревья и разбили витрины магазина.
На тот момент, когда ураган обрушился на атлантическое побережье, его силу снизили с "урагана 1-й категории" до "пост-тропического циклона". Однако синоптики предупреждают о сильных ветрах в 13 из 18 материковых регионов, в том числе и Лиссабоне.
Ранее из-за урагана власти порекомендовали воздержаться от поездок в некоторые регионы.
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