Ученые под руководством профессора Клауса Хеллербранда из немецкого Университета Эрлангена-Нюрнберга выявили в составе пива два вещества, положительно влияющие на здоровье, сообщает "Корреспондент".

Оказывается, что в хмеле содержатся полезное химическое соединение ксантогумол и изо-альфа-горькие кислоты.

Группа ученых выяснила, что ксантогумол помогает избежать жирового гепатоза (ожирения печени) и предотвратить появление рубцов на ткани органа, уничтожает раковые клетки и препятствует набору веса. Изо-альфа-горькие кислоты могут сдерживать развитие поражений печени, положительно влияют на обмен глюкозы и метаболизм жиров, добавили специалисты.

По словам ученых, следующие исследования должны показать, в какой степени эти вещества могут помочь в терапии ожирения, диабета и рака.

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