Представники націоналістичних та праворадикальних сил провели марш у столиці. Зібралися поблизу парку Шевченка і вирушили до центру міста. Присвятили ходу річниці заснування УПА, Дню козацтва та святу Покрови. Усі подробиці - в нашому сюжеті.

Червоно-чорні прапори та стяги добровольчих батальйонів вже по обіді замайоріли на площі перед університетом імені Шевченка. На традиційний марш націоналістів зібралися тисячі людей. Не тільки бійці, а й молодь, волонтери - прийшли, щоб відзначити день захисника Вітчизни. Цьогоріч захід проходив під гаслом "Повернемо Україну українцям!".

Першим перед присутніми виступив лідер "Свободи" Олег Тягнибок. Лідер "Свободи" зробив важливу заяву. Він не висуватиме свою кандидатуру на виборах президента України - щоб досягти компромісу серед усіх правих політсил. Замість нього кандидатом стане його однопартієць Руслан Кошулинський.

"Ми вступаємо у перманентний виборчий процес, нас чекає дуже складна президентська компанія взагалі для України. яка буде плавно переходити у парламентську, а потім - у вибори до місцевих органів влади. І вважаємо, що буде правильно, як найближчим часом у націоналістичному середовищі буде визначена єдина кандидатура кандидата в президента України від націоналістів. Українці повинні отримати єдиного кандидата від націоналістів.

Керуючись інтересами української нації та української держави, ухвалено було рішення. Я не буду виставляти своєї кандидатури для того, щоби найшвидше знайти той компроміс із нацорганізаціями і висунути справді ту кандидатуру, яка зможе об'єднати усіх", - заявив Олег Тягнибок, лідер ВО "Свобода".

Після цього хода рушила до Європейської площі. Мітингарі пройшлися бульваром Шевченка та Хрещатиком. Окрім "свободівців", участь у заході взяли й лідери Національного корпусу та ОУН. Людей охороняли сотні поліцейських та спецпризначенців. Серед самих мітингарів були так звані "вартові" - вони йшли поблизу основного потоку людей та контролювали ситуацію, аби запобігти провокаціям.

"Якщо молодь зробить свій правильний вибір - то вона поведе новим курсом - правильним і вільним нашу країну. За молодь - у майбутнє!", - переконаний Аркадій, боєць батальйону "Січ".

"Прийшла, щоби підтримати такий марафон. Українська повстанська армія - це наше майбутнє", - переконана Аліса, мешканка Києва.

За годину натовп дістався до Європейської площі. Все минуло цивілізовано та спокійно - зауважив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький. Політик вражений тією кількістю молодих людей, які приєдналися до заходу.

"Нас приїхало близько 15 тисяч людей. Загалом - більше 25 тисяч. Це свято українського воїна. Воїна-захисника, в сенсі - захисника цієї землі, країни та людей. Зараз, в часи війни це свято має абсолютно інше значення. Тобто, набрало іншого змісту - історичного, не тільки святкового. А практичного, реального змісту", - наголосив Андрій Білецький, народний депутат, лідер ГО "Національний корпус".