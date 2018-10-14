Масштабні святкування, зазвичай, є приводом для провокацій. Не стало виключенням і свято Покрови.

Зокрема, у Маріїнському парку правоохоронці запобігли пошкодженню пам'ятника Ватутіну. Біля парламенту зібралися кількадесят представників ОУН та інших організацій.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, силовики заздалегідь зустрілися з організаторами. Активних учасників, які намагались вчинити провокації біля пам'ятника, відтіснили та вилучили у них драбину з молотками.

Також у центрі столиці на вулиці Михайлівській сталася сутичка між учасниками акції та поліцією. Зіткнення почалося після того, як мітингувальники намагалися пронести і встановити на Майдані Незалежності намет, але правоохоронці не дозволили їм це зробити.