День захисника України святкували сьогодні у кожному місті та селищі країни. Одні з наймасштабніших заходів влаштували у Харкові. На площі зібралися військові, рідні полеглих за Україну та молоді ліцеїсти, які склали присягу на вірність Батьківщині. Як усе було - розповість Світлана Шекера.

На площі Свободи вишикувалися дві сотні ліцеїстів. Складають присягу на вірність народу України:

"Ми готові віддати всі свої сили та вміння в ім'я Незалежності та Соборності України!"

Серед них - Родіон і Ростислав Трембаки. Брати-двійнята, мріють, як дід та батько, стати військовими.

"Тому що я хочу захищати свою країну. Мене надихнув батько. Він мені завжди розповідав, що військовим це бути дуже престижно, треба бути дуже хоробрим", - говорить Родіон Трембак, курсант ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою "Патріот".

На що здатні - харків'янам показують нацгвардійці. Тактичні дії і прийоми рукопашного бою.

Військові демонструють "піраміду довіри" та залізну витримку.

Особливий подарунок харків'янам - виставка зразків військової техніки. Бойові винищувачі, гвинтокрили та зенітно-ракетні установки вишикувалися просто неба.

"У Харкові виставлено більше 40 одиниць військової великої техніки, присутні більше півтори тисячі військових, для того щоб показати міць і можливості української армії. Харківщина завжди випускає найпотужніші і міцні бойові кадри. Не тільки чоловіків, а жінок. Кожного року майже дві тисячі військових поповнюють лави нашої славної армії", - наголосила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.

До всього - можна доторкнутися, та навіть посидіти на броні. Дорослі й діти обступили грізну техніку.

"Мы сегодня увидели много чего - например, самолет. Мне больше всего лично понравился танк. - Почему? - Он большой", - говорить Ілля Шестньов, житель Харкова.

"Мы зашил в палатку и там было тепло, там спали военные, а еще - там был самолет, я туда залезала", - говорить Ксенія, жителька Харкова.

"Поразило, что танки огромного размера!", - говорить Денис житель, Харкова.

Подивитися, за допомогою чого захищають спокій українців, харків'яни зможуть і завтра. Ще один день техніка простоїть на площі.