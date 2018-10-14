Головним захисникам України відзначати своє свято довелося на передовій. Сьогодні там не вщухали обстріли противника. Бойовики відкривали вогонь 11 разів. Серед наших військових - двоє поранених.

Та навіть попри важку ситуацію, знайшовся час і для урочистостей. Руслан Смєщук розкаже більше.

Центр Маріуполя. Тут свято захисника України відзначили, певно, наймастабніше на всій прифронтовій території Донбасу. Лінія фронту за якихось п'ятнадцять кілометрів.

"П'ять років тому ніхто не мав думки, що до нас прийдуть з війною. Дякую добровольцям, які в перші дні взяли до рук зброю та зупинили агресора. Дякую волонтерам, які з низин підняли не тільки Збройні сили - але і інші збройні формування", - наголосив Володимир Левандовський, начальник Маріупольського гарнізону.

В інших прифронтових містах також вітали українських захисників. В Кураховому учні поздоровили українських воїнів.

"Я хочу их поздравить и пожелать им успеха", - говорить Максим, житель Курахового.

"Хочу їм побажати - щоб вони перемогли ворогів, і повернулися додому живими", - говорить Олександра, жителька Курахового.

Представники Збройних сил у відповідь влаштували святкові заходи.

"Подібні заходи проводяться щоб привити дітям належність до України. Тому що вони дбають про те, щоб наша країна була процвітаючою", - переконаний Олег, військовослужбовець Збройних сил України.

Ну а на самому "нулі", попри свято - військові продовжують боронити кордони. Так, під Донецьком бойовики активно використовують вибухівку. Швидше за все - для зведення нових укріплень.

"Підриви у них чутно. Що вони підривають - не відомо. А так стрілкотня мілка. Вночі СПГ буває стріляє, але то так - мілка провокація", - говорить Віталій, військовослужбовець Збройних сил України.