Молитва на Софійській площі: Петро Порошенко закликав українців до єднання [ Редактировать ]
Люди, які закликають до захоплення Києво-Печерської Лаври чи інших церков - працюють на ворога, - про це заявив президент України Петро Порошенко перед молитвою вдячності на Софійській площі. Він пообіцяв захист держави представникам усіх конфесій в Україні.
Президент також привітав усіх зі святом Покрови та Днем захисника України. Він нагадав про нещодавні зміни у військових статутах, які узаконили в армії вітання "Слава Україні!" та подякував усім захисникам нашої вітчизни.
"Ми зупинили агресора. Ми зберегли державу. Ми збудували боєздатну армію. І сьогодні святкуємо День захисника України. Ми утверджуємо українську мову - складову сили та успіху нашого народу.
Вітаю всіх зі святом Покрови Божої матері, з Днем захисника України - ці два свята органічно поєднані. Без Божого благословення, без заступництва Благословенної Святої Діви Марії неможливо подолати жодну ворожу навалу та неможливо побудувати міцну українську державу.
У нас не було, нема і, наголошую, не буде державної церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не "запрошуватиме" силоміць. Ще раз наголошую, це - питання вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада поважатиме вибір. Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства", - наголосив Петро Порошенко, президент України.
по теме
Покрова Пресвятої Богородиці: Митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло провів святкові богослужіння у Києво-Печерській Лаврі
Крізь головні ворота у Києво-Печерську Лавру пройшли кілька тисяч вірян - приїхали, без перебільшення, зі всіх областей України - навіть з окупованих територій
У свято Покрови Пресвятої Богородиці тисячі вірян пройшли хресною ходою навколо Почаївської Лаври
Вхід до храму встелили квітами: чорнобривцями та хризантемами - вони символізують любов вірян до Богородиці
Юлія Тимошенко закликала молитися за українських захисників на Донбасі
Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відзначила мужність українських захисників, які воюють на Донбасі
Покрови Божої Матері: Намісник Києво-Печерської Лаври закликав вірян долучитися до святкового молебну
Митрополит Вишгородський та Чернобильський Павло зазначив, що Лавру захищатимуть правоохоронці, тож українські віряни можуть бути спокійними та долучатися до святкового молебну
Волкер и Аваков предостерегли от провокаций 14 октября
Глава МВД Арсен Аваков обещает действовать жестко, чтобы противодействовать экстремизму и религиозной вражде