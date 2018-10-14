Люди, які закликають до захоплення Києво-Печерської Лаври чи інших церков - працюють на ворога, - про це заявив президент України Петро Порошенко перед молитвою вдячності на Софійській площі. Він пообіцяв захист держави представникам усіх конфесій в Україні.

Президент також привітав усіх зі святом Покрови та Днем захисника України. Він нагадав про нещодавні зміни у військових статутах, які узаконили в армії вітання "Слава Україні!" та подякував усім захисникам нашої вітчизни.

"Ми зупинили агресора. Ми зберегли державу. Ми збудували боєздатну армію. І сьогодні святкуємо День захисника України. Ми утверджуємо українську мову - складову сили та успіху нашого народу.

Вітаю всіх зі святом Покрови Божої матері, з Днем захисника України - ці два свята органічно поєднані. Без Божого благословення, без заступництва Благословенної Святої Діви Марії неможливо подолати жодну ворожу навалу та неможливо побудувати міцну українську державу.

У нас не було, нема і, наголошую, не буде державної церкви. І в освячену Томосом православну церкву теж ніхто нікого не "запрошуватиме" силоміць. Ще раз наголошую, це - питання вільного вибору для кожного віруючого. Гарантую, що влада поважатиме вибір. Спільна розбудова незалежної церкви не може бути підставою для розбрату, для протистояння, для насильства", - наголосив Петро Порошенко, президент України.