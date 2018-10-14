"Чисте небо": на Хмельниччині проходять міжнародні авіаційні навчання [ Редактировать ]
Винищувачі, штурмовики і бомбардувальники у небі над Україною. На Хмельниччині тривають навчання "Чисте небо". Свої навички відточують пілоти з дев'яти країн.
Такі масштабні маневри в Україні - вперше. За польотами спостерігали і наші кореспонденти.
Військові та літаки у повній бойовій готовності. На аеродромі у Старокостянтинові тривають багатонаціональні навчання авіації. Тут льотчики із семи європейських країн, України та США.
"Ці навчання свідчать - Повітряні сили України досягли належного рівня взаємосумісності. І це дозволяє США та восьми іншим партнерам проводити навчання у військово-повітряному просторі України та кіберпросторі", - відзначає Клей Гаррісон, командувач Військово-Повітряних Сил Національної гвардії штату Каліфорнія (США).
Поряд з американцями навчаються екіпажі чи не з усіх бригад тактичної авіації Повітряних Сил. Україна на правах господаря залучила до маневрів найбільше техніки та особового складу. Це 350 військовослужбовців та двадцять бойових літаків - переважно СУ та МІГ.
"На території України такого заходу в повітрі ще за часи Незалежності не було. В першу чергу, це впровадження взаємосумісницта і можливості у спільних бойових групах виконувати завдання", - наголосив Сергій Дроздов, командувач Повітряних сил ЗСУ.
У небо здіймається американський тактичний винищувач F-15. За ним український Су-27. У повітрі вони спільно відточують навички польотів, щоб у майбутньому пліч-опліч відбивати атаки противника. Польоти виконує і транспортна авіація.
В один із винищувачів влучив противник. Його пілот - поранений. За такою легендою екіпажі відпрацювали евакуацію потерпілих пілотів. Для цього задіяли вертоліт МІ-8.
Задля обміну досвідом українські пілоти вже спробували себе на літаках США, а закордонні гості випробували наші машини. Це Сі-130, більш знаний як "Геркулес". Він є основним тактичним військово-транспортним літаком повітряних сил багатьох країн світу.
"Цей літак призначений для роботи у гарячих точках. Також нас залучають до порятунку людей під час стихійних лих. Літак може перевезти 92-х пасажирів та 20 тонн вантажу", - говорить Тод Морган, пілот C-130 "Hercules" (США).
Вишкіл авіації триватиме ще кілька днів. У планах - здійснити сотні вильотів і десяток десантувань особового складу та вантажів. Усе це - імітація боїв, озброєння військові не використовують.
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