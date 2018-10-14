Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначили сьогодні у Києво-Печерській Лаврі. Молебні та літургії відбувалися в усіх її храмах. А подивитися на урочисте богослужіння приїхали тисячі вірян з усієї України. Усі подробиці - в матеріалі наших кореспондентів.

Відрання крізь головні ворота у Лавру пройшли кілька тисяч вірян. Приїхали, без перебільшення - зі всіх областей України. Навіть з окупованих територій. Кажуть - Покрова Божої Матері - одне із тих свят, яке не можуть пропустити.

"У нас традиция, где бы мы не находились - стараемся попасть в храм. Мы живем в другом регионе, ходим там, а здесь - мы в гостях. Из Северодонецка".

"Для мене кожна неділя свято - стараюсь ходити кожної неділі".

На честь свята - в усіх Лаврських храмах відбулися святкові служіння. В одному з них - Літургію провів намісник Києво-Печерської Лаври.

Вважається, що саме у цей день - давнє військо намагалось захопити центр православ'я - тодішній Константинополь. Однак мешканці столиці звернулись до Божої Матері з проханням про порятунок. І Богородиця їм допомогла.

"Я всех наших жителей страны нашей Украины, все , кто находится за рубежом и по всем мире православных христиан, и не православных, и кто далек от Христа - всех поздравляю с праздником!

Потому что нам всем нужен покров Божьей матери, как покров нашей мамы родной, и пускай Господь всех хранит в мире.

Церковь никогда не была врагом ни своему народу ни своей стране, а наоборот - объединяющей силой на пути к Царству Небесному, потому что у нас один пастырь, одна вера, один народ и одно Царство Небесное, и мы туда попадем.

С праздником!", - закликав Митрополит Вишгородський та Чорнобильський Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

І прихожани, і священнослужителі впевнені - Божа Матір оберігає усіх, незважаючи на національність, або на статус. За словами Лідера "Опозиційного блоку" Юрія Бойко - усі провокації та тиск на Українську православну церкву, лише укріплюють істинну віру українців.

"Один из самих светлых праздников христианства - это Покрова Богородицы. Всегда считался праздником, который дает шанс на мир, на спокойствие в обществе и по этому, люди ищут спокойствия в Лавре, и так много людей.

Знали, что провокации планируются, поскольку националисты, которых раскочегарила сегодняшняя власть - вот этот национализм, вот этот радикализм - они не успокаиваются, они пытаются делать провокации, но очень много людей, это бесполезно. Заполнена Лавра людьми и люди просто не дадут делать такие провокации", - запевнив Юрій Бойко, народний депутат, лідер "Опозиційного блоку".

До речі, разом з вірянами на територію Лаври зайшли кількасот поліціянтів, працівників Служби безпеки та охоронців. А задля більшої безпеки громадян - біля кожного входу патрулювали ще й Нацгвардііці. Провокації очікували від самого ранку.

"Наш народ он подвластен стадному инстинкту. Если хочет человек разобраться, где истина - он захочет. У нас многие не хотят разобраться, по этому не хотят и слушать", - говорить Леся, парафіянка.

Ближче до вечора, усю площу Лаври заповнили віряни. З Церковними дзвонами - почався вечірній Молебен. Його провів Митрополит Київський та всія України Онуфрій. Молилися, щоб Богородиця допомогла українцям пережити часи агресії та смути. А всім православним - не втратити істинної віри.

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Поліція затримала 122 людини у Києво-Печерській Лаврі.

За повідомленням правоохоронців, чоловіки спортивної статури від самого ранку з'явилися на території монастиря. Затримані не чинили опору та добровільно сіли в автозаки. Деякі з них представилися поліції семінаристами.

Майже 70 людей відрядили до районних відділень, де встановлювали їхні особи. Деякі молодики до вечора залишалися біля одного із входів до Лаври, - їх заблокували спецпризначенці.