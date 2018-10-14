Кубок героїв АТО: на стадіоні "Динамо" пройшов футбольний турнір [ Редактировать ]
Спортивне протистояння силовиків у столиці. Нацгвардійці з Калинівки та Харкова боролися сьогодні за кубок героїв АТО з футболу. Вже за традицією, фінальний поєдинок відбувся на стадіоні "Динамо" .
Кому вдалося завоювати трофей - знає Богдан Вербицький.
"Думаю, "Ягуар" победит".
"Схід" однозначно виграє!"
У фіналі кубку героїв АТО зустрілися фаворити турніру - Калинівський "Ягуар" та харківський "Схід". Обидві команди представляють національну гвардію. У першому таймі, скориставшись помилкою суперника, харків'яни відкрили рахунок. Нападник "Сходу" реалізував пенальті.
Зраділа і Катерина. У фіналі вболіває за команду рідного брата. На схід він пішов добровольцем два роки тому. Кубок героїв АТО - чудова можливість провести трохи часу з братом.
"Я просто у Києві живу зараз. А він з Харкова, брат. Тому ми зараз тут зустрілися. І ось тиждень він тут з командою. Тому я до нього приходжу і для мене це таке щастя. І зараз будемо вболівати", - говорить Катерина, вболівальниця.
Головне не перемога у турнірі, а участь, - переконує президент федерації футболу учасників АТО - Руслан Руденко. Головна мета чемпіонату - психологічна реабілітація військовослужбовців.
"На полі звичайно спортивна боротьба після свистка завжди дружні обійми і дружні відносини, не залежно де хто воював, де хто стояв. Чи це СБУ, чи це Збройні Сили всі на одній стороні. Сторона - це Україна", - запевняє Руслан Руденко, президент Федерації футболу учасників АТО.
За традицією півфінали турніру пройшли на базі київського "Динамо" у Конча-Заспі. Фінальний поєдинок зіграли на стадіоні імені Лобановського. Всі умови для проведення матчів забезпечили безкоштовно.
"Они заслужили это. Они нас защищают, поэтому они должны играть в лучших условиях. Мы их поддерживаем, помогаем и будем помогать поддерживать. Я в прошлом году и сейчас хочу сказать - они иногда играют профессиональней, чем наши профессиональные футболисты", - наголосив Ігор Суркіс, президент ФК "Динамо" Київ.
Фінальний свисток - і рахунок на табло 1:1. Після серії пенальті фортуна посміхнулася харків'янам. Всього у турнірі зіграли 24 команди з різних областей. Наступного року, до чемпіонату долучаться збірні інших країн.
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