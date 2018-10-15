В Белгород-Днестровском (Одесская область) пропала шестнадцатилетняя девушка по имени Дарья Николаевна Карп 12.02.2002 года рождения.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

Дарья вышла из дома около полудня, после чего ее мобильный телефон оказался вне зоны действия сети. До сих пор девочка не вернулась домой, и о ней нет никаких вестей.

Полицейские просят граждан сообщить информацию о местонахождении Дарьи Карп по горячей линии "102", или позвонив в отдел полиции Белгород-Днестровска по номерам (04849) 28361 или (097) 9936707.

В Киеве также пропала 16-летняя Киричук Виктория Викторовна. Школьница не выходит на связь уже продолжительное время.