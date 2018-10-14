В Киеве по адресу бульвар Труда, 2/27, обнаружили труп мужчины 1957 года рождения. Все произошло в квартире №99.

Мужчина умер от огнестрельного ранения в голову, сообщает "Информатор".

Рядом с телом мужчины обнаружили предсмертную записку. В ней он написал, что в связи с болезнью из-за постоянных болей он не может жить дальше.

Данная записка была написана еще в августе - об этом свидетельствовала проставленная дата. Но под подписью мужчины была еще приписка. В ней написано: "К сожалению, кроме даты изменить ничего нельзя".

Судя по записке, последние слова были написаны 12 октября.

Ранее под Киевом повесилась мать десятерых детей.