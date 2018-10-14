"Изменить ничего нельзя": киевлянин оставил записку и выстрелил себе в голову (фото) [ Редактировать ]
В Киеве по адресу бульвар Труда, 2/27, обнаружили труп мужчины 1957 года рождения. Все произошло в квартире №99.
Мужчина умер от огнестрельного ранения в голову, сообщает "Информатор".
Рядом с телом мужчины обнаружили предсмертную записку. В ней он написал, что в связи с болезнью из-за постоянных болей он не может жить дальше.
Данная записка была написана еще в августе - об этом свидетельствовала проставленная дата. Но под подписью мужчины была еще приписка. В ней написано: "К сожалению, кроме даты изменить ничего нельзя".
Судя по записке, последние слова были написаны 12 октября.
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